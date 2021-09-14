Pazarcık kırsalında kesintisiz ulaşım sağlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde ulaşım ağını her geçen gün güçlendiriyor. Bir süre önce Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Pazarcık kırsalında başlatılan yol bakım ve onarım çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. İlçenin Tilkiler ve Harmancık mahallelerini birbirine bağlayan 13 kilometrelik grup yolunda asfalt çalışmasıyla birlikte kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu. Devam eden çalışmalar kapsamında ilçenin Gaziantep sınırında yer alan yerleşim yerlerinin de yolları yenileniyor. Sadakalar Mahallesi’nde Kutolar, Tilkiler Mahallesi’nde ise Hörük Obası mevkiinde başlatılan çalışmalarla 3,2 kilometre uzunluğunda iki yeni arter kazandırılıyor. Ağırlıkla hayvancılıkla geçim sağlayan iki bölgenin de yeni çalışmalarla birlikte ilçe merkezine doğrudan erişimi mümkün olacak.

Öğrencilerimiz Okullarına Kolayca Gidebilecek

Sadakalar Mahalle Muhtarı Nuri Talan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bölgemizde yerleşim yerleri dağınık şekilde oluşuyor. Özellikle Kutolar Obası, merkeze olan uzaklığı nedeniyle ulaşım sorunları yaşıyordu. Durumu Büyükşehir Belediyemize izah ettik. Buraya ilk defa asfalt bir yol geldi. Sağ olsunlar hızla yapımı başladı. Öğrencilerimiz buralardan kış aylarında okula gidip gelmekte sorun yaşıyordu. En çok onlar faydalanabilecek. Allah emeği geçenlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.