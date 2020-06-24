Pazarcık kuru üzüm üretim tesisi yapılması üzere toplantı yapıldı!
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’ın öncülüğünde Doğaka Genel Sekreteri Onur Yıldız, Kahramanmaraş İl Kontrolü Yusuf Köreli ve Yumaklıcerit'li vatandaşlarla birlikte Kuru Üzüm üretimi konusunda toplantı yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 24.06.2020, 17:02
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Peygamber Üzümü üretimi hakkında bir araya gelinen toplantıda Pazarcık ilçesinde tesis yapılarak ülke geneline pazarlanması konusunda istişarelerde bulunuldu.
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan DOĞAKA işbirliğiyle üzümü kurutma ve paketlemeyle ilgili tesis kurma projesi olduğunu belirtti.
Doğaka Genel Sekreteri Onur Yıldız da projeyle ilgili bilgiler verdi.
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