Pazarcık kuru üzüm üretim tesisi yapılması üzere toplantı yapıldı!

Peygamber Üzümü üretimi hakkında bir araya gelinen toplantıda Pazarcık ilçesinde tesis yapılarak ülke geneline pazarlanması konusunda istişarelerde bulunuldu.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan DOĞAKA işbirliğiyle üzümü kurutma ve paketlemeyle ilgili tesis kurma projesi olduğunu belirtti.

Doğaka Genel Sekreteri Onur Yıldız da projeyle ilgili bilgiler verdi.