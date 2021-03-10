Pazarcık Millet Bahçesi’ne kavuşuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelere Millet Konağı ve Millet Bahçesi kazandırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Pazarcık ilçesinde yapımı gerçekleştirilen Millet Bahçesi’nde bordür ve elektrik uygulamaları büyük ölçüde tamamlandı. 95 Bin metrekare alana sahip tesiste; yürüyüş yolları, basket ve futbol sahaları ile aydınlatma çalışmalarının ardından, bitkilendirme çalışmalarına başlanması için yapılan toprak tefsiye uygulaması sürüyor. Tesis, spor faaliyetlerinin yanı sıra aynı zamanda yöresel ürünlerin tanıtımının yapılmasına olanak tanıyacak alanlar barındıracak. Millet Bahçesi’nde hızla gerçekleştirilen çalışmalarla tesisin kısa sürede ilçenin hizmetine girmesi bekleniyor.

Birçok Sosyal Donatı Barındırıyor

Yapımı devam eden projeyle ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Pazarcık Millet Bahçemizdeki yapım faaliyetlerimiz hızla sürüyor. Tesisimizde, altyapı ve üstyapı çalışmalarımızın önemli bir kısmını tamamladık. Çalışmalarımızla, tesisimizin fiziki yapısı şekillenmiş oldu. Hava şartlarına bağlı olarak tefsiye uygulamalarının ardından, yapacağımız bitkilendirme çalışmalarımız, kent mobilya montajlarımızla birlikte tesisimiz modern bir mesire alanı hüviyeti kazanacak. Pazarcık ilçemizin birçok sosyal ihtiyacına cevap vermesini hedeflediğimiz tesisimizi, çalışmalarımızın ardından hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” ifadeleri kullanıldı.