Pazarcık peynirinin üretim serüveni başladı
Kahramanmaraş ve çevre illerin peynir ihtiyacının çoğunu karşılayan Pazarcık'ta peynir üretimi başladı. Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan da üretimi yerinde inceledi.
KAHRAMANMARAŞ 24.05.2021, 17:15
Eşsiz lezzeti ile Kahramanmaraş ve çevre illerin kahvaltı sofralarını süsleyen Pazarcık peynirinin üretimine başlandı.
Sütten gelen lezzeti ve kaynama derecesinin yüksekliği ile kalitesinin yüksek seviyede olduğu Pazarcık ilçe genelinde günlük on ton rekolteye sahip Pazarcık peynirinin üretim sürecini Pazarcık belediye başkanı İbrahim Yılmazcan yerinde inceledi.
Başkan Yılmazcan burada yaptığı açıklamada peynir üretimi yapan vatandaşlara bol kazançlı ve bereketli bir yıl diledi.
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