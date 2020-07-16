Pazarcık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi
Pazarcık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 16.07.2020, 17:21
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Düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Adil Nas, Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, protokol üyeleri, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Programda daha sonra öğrenciler tarafından şiir okunmasıyla devam etti.
Öğrenciler tarafından okunan şiir dinletisinin ardından program, camilerde sela okunmasıyla sona erdi.
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