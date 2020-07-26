Pazarcık'ta asfalt çalışmaları kesintisiz devam ediyor!
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Çalışmaları Yerinde İnceledi
KAHRAMANMARAŞ 26.07.2020, 18:44 26.07.2020, 18:46
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi işbirliğinde Kartalkaya Bulvarı’nda sathi kaplama asfalt çalışması devam ediyor.
Yapımı devam eden sathi kaplama asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ziyaretiyle ilgili bir açıklama yaptı.
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