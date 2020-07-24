Pazarcık'ta asfalt çalışmaları son sürat devam ediyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Pazarcık ilçesi Büyüknacar mahallesine yapılan sathi asfalt çalışmaları devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 24.07.2020, 18:42
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Büyüknacar Pazarcık arası 22 kilometrelik grup yolunda 2. Etap sathi asfalt çalışmalarında ekipler son aşamalara geldi.
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan burada incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgiler aldı.
Burada açıklamalarda bulunan başkan Yılmazcan Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini sundu.
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