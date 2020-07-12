Pazarcık'ta asvalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi iş birliğinde Pazarcık İlçesinde asfalt çalışması devam ediyor.

Menderes ve 15 Temmuz Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN ve Pazarcık Ak parti Kadın Kolları Başkanı Saime Arık çalışmayla ilgili bilgi aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan şunları söyledi.

Pazarcık AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saime Arık ise yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi.