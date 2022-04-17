Pazarcık'ta "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi!
Pazarcık Belediyesi ve Pazarcık Kaymakamlığı işbirliğinde İlçede yetim ve öksüz çocukları unutulmadı.
KAHRAMANMARAŞ 17.04.2022, 10:03 17.04.2022, 10:12
İftar programı kapsamında Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İlçe Kaymakamı Mustafa Hamit KIYICI ile birlikte ilçede yaşayan yetim ve öksüz çocuklarla iftarda bir araya geldi.
Program sonunda açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN İlçemizde yaşayan yetim ve öksüz çocuklarımızı unutmadık. Sevgiyi, bereketi paylaştık. Çocuklarımıza güzel bir gelecek diliyorum. Dedi.
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