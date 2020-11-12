Pazarcık'ta fidanlar toprakla buluştu!
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde armutlu ağaçlandırma sahasına fidan dikildi.
KAHRAMANMARAŞ 12.11.2020, 16:46 12.11.2020, 16:55
Orman genel müdürlüğünün başlatmış olduğu 11 Kasım ağaç dikme günü kapsamında, Pazarcık Kaymakamlığı, Pazarcık Belediyesi ve orman şefliği işbirliğinde armutlu alanı bölgesinde düzenlenen ağaçlandırma programıyla, fidanlar toprakla buluşturdu.
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, sayın kaymakamımız, kurum amirlerimiz ve sevgili öğrencilerimizle birlikte ağaçlarımızı toprakla buluşturduk dedi.
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