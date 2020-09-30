Pazarcık'ta personellerinin ücretlerine ilave artış yapılması üzere ek protokol imzalandı
Pazarcık Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında, Belediye personellerinin ücretlerine ilave artış yapılması üzere ek protokol imzalandı.
KAHRAMANMARAŞ 30.09.2020, 17:11 30.09.2020, 19:15
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Düzenlenen Programa Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Hizmet iş Kahramanmaraş Şube Başkanı Ömer Çınar ve Pazarcık Belediyesine ait personeller katıldı. Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, görev yaptığım sürece Pazarcık Belediyesi’nde hiçbir personel çıkarılmayacaktır.'' dedi.
Konuşmasının devamında Başkan Yılmazcan, ‘personellerimiz olmazsa ben olamam’ şeklinde konuştu.
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