Pazarcık'ta sathi kaplama asfalt çalışması tamamlandı!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi işbirliğinde Salmanlı Mahallesinde yapımı tamamlanan sathi kaplama asfalt çalışması tamamlandı.
KAHRAMANMARAŞ 21.07.2020, 14:51 21.07.2020, 19:16
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Yapımı tamamlanan sathi kaplama asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ziyaretiyle ilgili bir açıklama yaptı.
Yapılan yolu yerinde incelemesinin ardından vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Yılmazcan daha sonra Salmanlı Mahallesinden ayrıldı.
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