Pazarcık'ta sathi kaplama asfalt çalışması tamamlandı!

Yapımı tamamlanan sathi kaplama asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ziyaretiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan yolu yerinde incelemesinin ardından vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Yılmazcan daha sonra Salmanlı Mahallesinden ayrıldı.