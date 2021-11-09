Pazarcık'ta soya hasat günü etkinliği düzenlendi

Kahramanmaraş Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, İlçe Garnizon Komutanı Yzb. Mahmut Onur Çekli, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürü Emin Ilgın, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Salih İnan, Pazarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Karasakal, Kahramanmaraş Sulama Birliği Başkanı Erol Geyik, Pazarcık Ziraat Odası Başkanı Ali Çiftepala, bölge mahalle muhtarları, teknik personeller ve üreticiler katıldı.

2021 Yılı Üretim Sezonunda Bakanlığın "Tarımsal Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Pazarcık ilçesinde Soya üretiminin arttırılması hedefi doğrultusunda yüzde 75'i Bakanlık ve yüzde25'i çiftçiler tarafından karşılanmak üzere 7 çiftçiye toplam 7 ton Arısoy cinsi Soya tohumu dağıtımı gerçekleştirilmiş olup, 700 da alanda ekiliş sağlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bu alan, 2020 yılında İlçedeki toplam 5 mahallede 692 dekarda yapılan üretim alanına denk gelmektedir. Ayrıca 2021 yılı itibariyle toplam 3.342 da alanda yapılan ekilişle bir önceki yıla göre beş katlık bir artışın olduğunu görmek, Pazarcık ilçesinde Soya ekilişinin her geçen yıl artacağının ve bu sayede ilçede alternatif yeni bir tarım ürünü olacağının işaretlerini vermektedir.”