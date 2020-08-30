Pazarcık'ta Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı kutlandı!
30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İlçe Kaymakamı Adil Nas ve İlçe Protokol üyeleri Pazarcık Meslek Yüksek okulunda düzenlenen çelenk sunma programına katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 30.08.2020, 16:40 30.08.2020, 18:46
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Kaymakam Nas ve Başkan Yılmazcan'ın Atatürk büstüne çelengin sunulmasının ardında program bir dakikalık saygı duruşu ardından istiklale Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
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