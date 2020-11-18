Pazarcık Yeni Sosyal Tesisine Kavuştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ilçelerin eksiklerini bir bir gideriyor. Bu kapsamda Pazarcık’ta güzel bir proje daha hayata geçirildi. Yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerinde yeni bir sosyal donatı alanı oluşturuldu. Yeşili, oyun ve spor alanları, havuzu ve dinlenme alanlarıyla Ahmet Bozdağ Parkı, vatandaşların da beğenisini kazandı.

Hayırlı Olsun

Konu ile ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pazarcık’ta başlattığımız sosyal donatı alanı çalışmalarını tamamladık. 4 bin metrekare içerisinde yeşil alan, yürüyüş ve oyun alanları, kamelyalar, havuz ve dinlenme alanları yer alıyor. Bölge sakinlerinin de beğenisini kazanan çalışmamız ilçemize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.