Pazarcık-Yumaklıcerit Mahallesi Kanalizasyon hattı çalışmaları devam ediyor

Şehrimiz için yaptığımız yatırımlara bir yenisini daha ekledik. Daha modern ve kaliteli bir alt yapı için Eylül 2021 tarihinde başlattığımız kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını 2022 yılı Eylül ayında tamamlayarak mahalle halkının hizmetine sunmayı planlanlıyoruz.

Sağlam altyapılarla şehrimizin geleceğini garanti altına almak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor ve bu hedefle ilçemizde başlattığımız proje çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.

Çalışmalarda yaklaşık 5.000 metre hat yapımı tamamlandı. Projenin Eylül ayı sonuna kadar tamamlanarak işletmeye dahil edilmesi hedefleniyor. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte Yumaklıcerit Mahalle halkımızı daha modern ve sağlıklı alt yapıya kavuşturacağız.​