Pazarcık’a 41 Milyon TL Yatırım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında Pazarcık ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ve teşkilat üyelerinin de yer aldığı ziyarette Pazarcık ilçesinde hayata geçirilen çalışmaların açılış ve temel atma programları yapıldı. Düzenlenen ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Bugün İçişleri Komisyonu Başkanımız Sayın Celalettin Güvenç, Milletvekilimiz Habibe Öçal ve teşkilatımızla birlikte Pazarcık ilçemizde esnaf ve hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Tabi bizler her fırsatta farklı ilçelerimizde ve mahallelerimizde hemşehrilerimizle bir araya gelmeye ve istişare etmeye gayret ediyoruz. Hemşehrilerimizin taleplerini son derece önemsiyoruz. Bu ziyaretler çalışmalarımıza yön veriyor. Bugün Pazarcık ilçemizde ziyaret ettiğimiz tüm esnaf ve hemşehrilerimizin hüsnü kabulü ile karşılaştık. Bu da bizleri son derece mutlu etti. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını dinledik, taleplerini aldık” ifadelerini kullandı.

Kırsalda İhtiyaçlar Büyük Ölçüde Tamamlandı

Kırsal Mahallelere yapılan yatırımların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Başkan Hayrettin Güngör, “Pazarcık İlçe Belediyemiz ile yüksek bir koordinasyon içerisinde çalışma gerçekleştiriyoruz. Kırsal bölgedeki mahallelerimizin en temel yol ve su ihtiyaçlarını büyük ölçüde tamamladık. Tabi bunların yanında kanalizasyon hizmetlerine de ağırlık verdik. Ayrıca bazı mahallelerimizin kilit parke ihtiyacı var. İlçe Belediyelerimizle işbirliği içerisinde peyderpey bunları da gidermeye çalışıyoruz. Bütün mahallelerimizde çok amaçlı kullanılabilecek sosyal alanların da bulunmasını önemsiyoruz. Şuan Yumaklıcerit Mahallemizde taziye evinin açılışını gerçekleştiriyoruz. İnşallah tüm mahallelerimize çok fonksiyonlu sosyal alanlar kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Pazarcık’a 72 Milyon TL’lik Yatırım

Pazarcık ilçesine yapılan yatırımların gün geçtikçe arttığını vurgulayan Başkan Güngör, “Geçtiğimiz iki yıl içerisinde Pazarcık ilçemizde 31 Milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Yalnızca bu yıl toplamda 41 Milyon TL’lik yatırım yapmayı hedefliyoruz. Pazarcık ilçemiz büyük oranda kırsal mahallelerden oluştuğu için genel olarak alt ve üstyapı yatırımları gerçekleştiriyoruz. İlçemizin merkezinde yer alan ve ticari odak noktalarından olan yaklaşık 5 kilometre uzunluğa sahip Kartalkaya Bulvarı’nda yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Mevcut haliyle fonksiyonelliğini yitiren caddeye 14 bin metrekare yaya yolu kazandırıyoruz. Yine Pazarcık İlçe Belediyemizle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda ilçemizde bulunan 84 mahallemizde 130 kilometrelik yol yenileme çalışması gerçekleştirdik. Yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda asfalt ve yenileme çalışması da devam ediyor. Ayrıca Pazarcık ilçemize bölgenin en büyük millet bahçesini inşa ediyoruz. Göynük, Sakarkaya, Büyüknacar, Evri, Beşçeşme, Çiğdemtepe ve Ufacıklı Mahallelerimize çok amaçlı Millet Konakları kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. İnşallah yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerini kullandı.