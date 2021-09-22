Pazarcık’ın dev millet bahçesi gün sayıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin her ilçesinde Millet Konağı ve Millet Bahçesi konseptinde yeni rekreasyon alanları oluşturuyor. Bu kapsamda, Pazarcık ilçesinde yapımına başlanan 95 bin metrekare alana sahip Millet Bahçesi’nde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Yürüyüş yolları, basket ve futbol sahaları, oyun grupları ve çevre tahkim uygulamalarının gerçekleştirildiği tesiste ayrıca bitkilendirme çalışmaları yapılacak. Bölgenin iklim ve coğrafyasına uygun olarak seçilen onlarca ağaç ve bitki türüne ev sahipliği yapacak rekreasyon alanı ilçenin en büyük yeşil alanlarından olacak. Spor faaliyetlerinin yanı sıra aynı zamanda yöresel ürünlerin tanıtılmasına olanak sağlayacak bölümlerin de yer alacağı tesisin, kısa süre içinde hizmete girmesi hedefleniyor.