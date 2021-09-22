Pazarcık’ın dev millet bahçesi gün sayıyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından Pazarcık ilçesinde hayata geçirilen 95 bin metrekarelik Millet Bahçesi projesinde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Bölge coğrafyasına uygun onlarca bitki ve ağaç türüne ev sahipliği yapacak tesis açılış için gün sayıyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin her ilçesinde Millet Konağı ve Millet Bahçesi konseptinde yeni rekreasyon alanları oluşturuyor. Bu kapsamda, Pazarcık ilçesinde yapımına başlanan 95 bin metrekare alana sahip Millet Bahçesi’nde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Yürüyüş yolları, basket ve futbol sahaları, oyun grupları ve çevre tahkim uygulamalarının gerçekleştirildiği tesiste ayrıca bitkilendirme çalışmaları yapılacak. Bölgenin iklim ve coğrafyasına uygun olarak seçilen onlarca ağaç ve bitki türüne ev sahipliği yapacak rekreasyon alanı ilçenin en büyük yeşil alanlarından olacak. Spor faaliyetlerinin yanı sıra aynı zamanda yöresel ürünlerin tanıtılmasına olanak sağlayacak bölümlerin de yer alacağı tesisin, kısa süre içinde hizmete girmesi hedefleniyor.
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