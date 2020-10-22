Pazarcık’ın tarihi mirası gün yüzüne çıkıyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde M.Ö 16, 17 bin yıl öncesine ait olan ve 40’a yakın Roma Dönemine ait Kaya Mezarlarının bulunduğu sit alanındaki Kırk Mağaralar, atıl durumdan kurtarılıp gün yüzüne çıkartılıyor.

Başkan Yılmazcan çalışmaları yerinde inceleyip şu ifadelere yer verdi;

Pazarcık Belediyesi olarak Tarihimizi Gün Yüzüne Çıkartmaya devam ediyoruz.

227 Dönüm Sit Alanı içerisinde bulunan Eski Roma Dönemine Ait Kırk Mağaralar Kaya Mezarları,Yaptığımız Girişimler Sonucu Ödeneğinin Çıkmasının Ardından Gün Yüzüne Çıkmaya Başladı.

Alanda Çalışan Arkeologlarımız ve Kazı Ekibini Ziyaret Ederek Çalışmaları yerinde İnceleyip Bilgi Aldık.'' Dedi.