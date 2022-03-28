Pazarcıklı çocukları tiyatro gösterisiyle buluşturdu!

Pazarcık Belediyesi Konferans salonunda gerçekleşen gösteride Karagöz&Hacivat ve Nasreddin Hoca tiyatro gösterisi sergilendi. Gösteride çocuklar doyasıya eğlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan; “Yeter ki çocuklarımız mutlu olsun. Pazarcık Belediyesi olarak her zaman evlatlarımızın yanlarındayız” ifadelerine yer verdi.