Pazarcık’ta 10 kasım Atatürk' ü anma programı
Geçtiğimiz gün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. Yılı münasebetiyle Kahramanmaraş’ın pazarcık ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne özel program düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 11.11.2020, 17:34 11.11.2020, 17:41
Düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programına Pazarcık Kaymakamı Adil Nas, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, kurum amirleri, ve öğrenciler katıldı.
Saat 09’u 05 geçe siren seyisleriyle birlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Sonrasında ise öğrencilerin gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla son buldu.
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