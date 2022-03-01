Pazarcık’ta 470 kilogram tütüne el konuldu 

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Akçalar Mahallesi Serintepe denetimlerde bulunan jandarma ekipleri, Y.Y’nin idaresindeki (37) araçta yaptığı aramada 470 kg piyasa değeri yaklaşık 44 bin TL olan kıyılmış tütün buldu. Kaçak tütüne el koyan ekipler, Y.Y’ye 11.525 TL idari para cezası uyguladı.