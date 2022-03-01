Pazarcık’ta 470 kilogram tütüne el konuldu
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde piyasa değeri 44 bin TL olan 470 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 01.03.2022, 10:42
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Akçalar Mahallesi Serintepe denetimlerde bulunan jandarma ekipleri, Y.Y’nin idaresindeki (37) araçta yaptığı aramada 470 kg piyasa değeri yaklaşık 44 bin TL olan kıyılmış tütün buldu. Kaçak tütüne el koyan ekipler, Y.Y’ye 11.525 TL idari para cezası uyguladı.
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