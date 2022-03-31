Pazarcık’ta 5 bin Fidanlık Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Toplam 30 bin fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiği etkinlikler kapsamında Pazarcık’ta oluşturulan dikim sahasında 5 bin fidanlık hatıra ormanı oluşturuldu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Doğan, KSÜ Senatosu üyeleri, Pazarcık Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinin açılış konuşmasını KSÜ Rektörü Can yaptı.

Ağaçlandırma çalışmalarına destek olmak ve ülkemiz orman varlığının korunması amacıyla farkındalık oluşturmak için KSÜ olarak yıl boyunca devam eden etkinlikler düzenlediklerini belirten Rektör Can, üniversitemizin kuruluşunun 30. yılında da Kahramanmaraş genelinde Orman Bölge Müdürlüğünce belirlenen dikim sahalarında 30 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kurum ve kuruluşlar arasındaki verimli işbirliklerinin güzel neticelerin alınmasına vesile olduğunu vurgulayan Rektör Can, 30 bin fidan dikme hedefiyle yola çıkılan bu etkinliğinde bu güzel ve verimli çalışmalardan biri olduğunu söyledi.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise Rektör Can ve KSÜ Senatosunu Pazarcık’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KSÜ öncülüğünde Pazarcık’a yapılan hizmetler için şükranlarını sundu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Doğan da üniversiteyle yürütülen işbirliği çerçevesinde toplam 30 bin fidanın toprakla buluşturulacağını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, protokol üyeleri ve öğrenciler 500 fidanı toprakla buluşturdu. Oluşturulan hatıra ormanına önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek etkinliklerle toplam 5 bin fidan dikilecek.