Pazarcık’ta 5 mahalleye ulaşım sağlayan yol iyileştiriliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Pazarcık ilçesine bağlı toplamda 9 kilometrelik Karaçay – Dedepaşa – Eğlen – Çiçek – Çöçelli grup yolunun deforme olmuş kısımlarında iyileştirme ve asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor.

KAHRAMANMARAŞ 19.05.2021, 13:14
Pazarcık’ta 5 mahalleye ulaşım sağlayan yol iyileştiriliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Pazarcık ilçesine bağlı toplamda 9 kilometrelik Karaçay – Dedepaşa – Eğlen – Çiçek – Çöçelli grup yolunun deforme olmuş kısımlarında asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor. Arter tamamlandığında 5 mahallenin ve civardaki küçük yerleşimlerin ulaşımlarını kolaylaştıracak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “İlçelerimizde ve mahallelerimizde ulaşım yatırımları kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Tüm araç ve personelimizle şehir genelinde ulaşım ağımızı iyileştirmeye gayret ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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