Pazarcık’ta bakır kazan hırsızları yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı hırsızlık ihbarı üzerine yaptığı çalışmada eşkalini belirlediği M. E. (33) ile M. Ç’yi (31) çalındı kazanı satmak için yola çıktıklarında suçüstü yakaladı.

Bakır kazan sahibine teslim edilmek üzere el konulurken, 2 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.