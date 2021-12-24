Pazarcık’ta bakır kazan hırsızları yakalandı
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde çaldıkları bakır kazanı satmak isteyen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 24.12.2021, 22:18 24.12.2021, 22:36
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı hırsızlık ihbarı üzerine yaptığı çalışmada eşkalini belirlediği M. E. (33) ile M. Ç’yi (31) çalındı kazanı satmak için yola çıktıklarında suçüstü yakaladı.
Bakır kazan sahibine teslim edilmek üzere el konulurken, 2 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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