Pazarcık'ta bayramlaşma programı düzenlendi
Pazarcık ilçesinde İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin GÜVENÇ, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN ve Ak Parti İlçe Başkanı Harun ESKİGÜN’ÜN katılımıyla Bayramlaşma programı düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 10.07.2022, 15:00 10.07.2022, 15:45
Pazarcık Belediyesi Bahçesinde gerçekleşen Bayram Programına İçişleri Komisyonu Başkanı GÜVENÇ ve Başkan YILMAZCAN; İlçe Teşkilatı, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlarla Bayramlaştı.
Programda açılış konuşmasını Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN yaptı.
AK Parti İlçe Başkanı Harun ESKİGÜN ise günün anlam ve önemine binaen açıklamalarda bulundu.
İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin GÜVENÇ ise vatandaşların Bayramlarını kutlayarak şunları söyledi.
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