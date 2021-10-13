Pazarcık’ta biber hasadı devam ediyor

Yemek sofralarının vazgeçilmez lezzeti tescilli Kahramanmaraş biberi hasadı il genelin devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 13.10.2021, 15:10
Pazarcık’ta biber hasadı devam ediyor

Kent genelinde önemli biber üretim merkezlerinden olan pazarcıkta da biber hasadı çitçilerin hummalı çalışmalarıyla sürdürülüyor.

Bu kapsamda tarlada çalışan emekçileri ziyaret eden Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan hasada katılarak çiftçinin heyecanına ortak olduklarını dile getirdi.

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