Pazarcık’ta bir mahallenin daha sorunu çözüldü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ve kırsal mahallelerde yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Pazarcık ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesinde toplamda 6 bin 200 metrelik arterde asfalt yama uygulaması gerçekleştiriliyor. Yağışlar sonucu deforme olan ve vatandaşların kırsal bölgelerden ilçe merkezine ulaşımında problem oluşturan zemin devam eden çalışmalarla iyileştiriliyor.

SORUNUMUZU BAŞKAN GÜNGÖR ÇÖZDÜ

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Karaağaç Mahallesi Muhtarı Mustafa Yenialtun, önemli bir sorunun Büyükşehir’le çözüldüğünü ifade etti. Muhtar Yenialtun, “Yapılan hizmetten son derece memnun kaldık. Sert iklime sahip bir bölgede olmamız dolayısıyla arterimiz kullanılamayacak hale gelmişti. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör meseleyle ilgilendi. Artık şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda zorlanmayacağız” diye konuştu.