Pazarcık’ta Caddeler Büyükşehir’le Güzelleşiyor
Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık Mehmet Özdal Caddesi’nde 10 bin metrekarelik yürüyüş yolu yapımına başladı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde ve ilçelerde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Pazarcık Fatih Mahallesi’nde kilit parke ve bordür çalışması gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla Mehmet Özdal Caddesi’ne toplamda 10 bin metrekarelik yeni yürüyüş yolu kazandırılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla okul bölgesi olan ve yoğun olarak kullanılan arterde yaya güvenliği de sağlanacak.
Konfor ve Güvenliği Artırıyoruz
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Ulaşım altyapımızı geliştirmek ve güçlendirmek için şehir merkezinde, ilçelerde ve kırsal mahallelerde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerimiz tarafından Pazarcık Mehmet Özdal Caddesi’nde kilit parke ve bordür çalışması gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla arter yayalar için daha güvenli hale getirilecek. Trafikte konforu ve güvenliği artırmak için şehir genelinde çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.
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