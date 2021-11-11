Pazarcık'ta çiftçilere Kırmızı Mercimek tohumu dağıtımı yapıldı

Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada: “Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında İlimizde de uygulanmakta olan "Nadas Alanlarında Kırmızı Mercimek Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde tamamı Bakanlığımız hibeli olarak temin edilen ve İlimiz Pazarcık İlçesinde 59 çiftçimize toplam 48 ton dağıtımı gerçekleştirilen Fırat-87 çeşidi Kırmızı Mercimek tohumunun en çok tohumun dağıtıldığı Musolar Mahallesinde ekiliş etkinliği gerçekleştirildi. “ denildi.

Etkinliğe İl Müdürü Mustafa Bozkurt, İl Müdür Yardımcımız Salih İnan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürümüz İbrahim Kargı, Pazarcık İlçe Müdürümüz Cemal Karasakal, Pazarcık Ziraat Odası Başkanı Ali Çiftepala, bölge muhtarları, teknik personeller ve üreticiler katıldı.

"Nadas Alanlarında Kırmızı Mercimek Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" Pazarcık İlçesinde 59 çiftçiye yaklaşık 2800 dekar tarım arazisinde gerçekleştirilecek. Musolar Mahallesinde ise 13 çiftçi 9350 kg tohum dağıtıldı ve ortalama 650 dekar araziye ekilişi gerçekleştirilecek.

İl Müdürlüğünün yoğun gayretleri sonucunda, Pazarcık ilçesi sınırları içerisinde gerçekleştirilecek olan bu proje ile birlikte çiftçilerin arazilerini nadasa bırakmadan münavebeli tarıma ve de alternatif tarım ürünlerine yönelimlerinin artacağı beklenmektedir.