Pazarcık’ta değişim ve dönüşüm devam ediyor!

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kocadere Mahallesi'nde başlanan çalışmaları yerinde inceledi.

KAHRAMANMARAŞ 21.10.2021, 14:36 21.10.2021, 14:46
Pazarcık’ta değişim ve dönüşüm devam ediyor!

Bu kapsamda gerçekleştirdiği ziyarette Kocadere Mahallesi'nde öğrencisi olan Mıstık Yemişenin daveti üzerine hanesini ziyaret eden Başkan Yılmazcan burada Baba Hüseyin Yemişen'i de ziyaret etti.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan bir açıklama yaparak şunları söyledi.

Başkan Yılmazcanın eski öğrencisi olan Mıstık Yemişen ise duygularını şu sözlerle ifade etti.

Gerçekleştirdiği ziyarette yaklaşık 5 yıldır evlat özlemi çeken Baba Hüseyin Yemişen ve eşi; Almanya, Rusya ve Moldova da yaşayan oğullarına kavuşmanın mutluluğunu Aksu TV mikrafonlarıyla paylaştı.

#Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan #Pazarcık #Aksu Haber #aksu tv haber
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 21 Ekim 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2