Pazarcık’ta değişim ve dönüşüm devam ediyor!

Bu kapsamda gerçekleştirdiği ziyarette Kocadere Mahallesi'nde öğrencisi olan Mıstık Yemişenin daveti üzerine hanesini ziyaret eden Başkan Yılmazcan burada Baba Hüseyin Yemişen'i de ziyaret etti.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan bir açıklama yaparak şunları söyledi.

Başkan Yılmazcanın eski öğrencisi olan Mıstık Yemişen ise duygularını şu sözlerle ifade etti.

Gerçekleştirdiği ziyarette yaklaşık 5 yıldır evlat özlemi çeken Baba Hüseyin Yemişen ve eşi; Almanya, Rusya ve Moldova da yaşayan oğullarına kavuşmanın mutluluğunu Aksu TV mikrafonlarıyla paylaştı.