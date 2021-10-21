Pazarcık’ta değişim ve dönüşüm devam ediyor!
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kocadere Mahallesi'nde başlanan çalışmaları yerinde inceledi.
KAHRAMANMARAŞ 21.10.2021, 14:36 21.10.2021, 14:46
Bu kapsamda gerçekleştirdiği ziyarette Kocadere Mahallesi'nde öğrencisi olan Mıstık Yemişenin daveti üzerine hanesini ziyaret eden Başkan Yılmazcan burada Baba Hüseyin Yemişen'i de ziyaret etti.
Duygusal anların yaşandığı ziyarette Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan bir açıklama yaparak şunları söyledi.
Başkan Yılmazcanın eski öğrencisi olan Mıstık Yemişen ise duygularını şu sözlerle ifade etti.
Gerçekleştirdiği ziyarette yaklaşık 5 yıldır evlat özlemi çeken Baba Hüseyin Yemişen ve eşi; Almanya, Rusya ve Moldova da yaşayan oğullarına kavuşmanın mutluluğunu Aksu TV mikrafonlarıyla paylaştı.
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