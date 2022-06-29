Pazarcık’ta evlerinde kenevir yetiştiren 2 kişi yakalandı
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri, evlerinde kenevir bitkisi yetiştiren 2 kişiyi gözaltına aldı.
KAHRAMANMARAŞ 29.06.2022, 19:20
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Karagöl Mahallesinde ikamet eden M.K (40) ve L.K’nin (53) ev ve eklentilerinde kenevir bitkisi yetiştirdikleri öğrenilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
İkametlerde yapılan aramada 234 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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