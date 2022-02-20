Pazarcık’ta gübre makinesine sıkışan çiftçi öldü

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Ördekdede Mahallesinde buğday tarlasında çalışan 52 yaşındaki Eshabil Keçe, gübre mibzer makinesine kıyafeti sıkıştı.

Tarım makinesine sıkışan ve ağır yaralanan çiftçi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan çiftçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.