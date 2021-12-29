Pazarcık’ta Hastane Yolu da Yenileniyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından Pazarcık’ın 6 mahallesinde tamamlanan 12 kilometrelik sıcak asfalt çalışmalarının ardından Bağdınısağır Mahallesi’nde yer alan hastane yolu da yenileniyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Pazarcık ilçesinin merkezi arterlerinde başlatılan sıcak asfalt çalışmaları tamamlanıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilçenin en yoğun nüfusa sahip 6 mahallesinde aksamalara neden olan eski parke yolların yerini yüksek standartlı sıcak asfalt arterler aldı. 15 Temmuz, Ahmet Bozdağ, Memiş Özdal, Şehit Nurettin Ademoğlu, Menderes ile Narlı Mahallesi’nde de tamamlanan çalışmaların ardından, ekipler Bağdınısağır Mahallesi’nde yer alan Pazarcık Devlet Hastanesi’ne ulaşım kolaylığı sağlayacak yeni yolda çalışmalara start verdi. Toplamda 3 Milyon TL’nin üzerinde yatırımın gerçekleştirildiği 6 mahallenin yanı sıra hastane yolunda devam eden çalışma, ilçenin ulaşım ihtiyacını önemli ölçüde karşıladı.
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