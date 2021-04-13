Pazarcık'ta iğrenç tecavüz olayı!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 12 yaşındaki N.A.'ya şantajla cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 4 kişi tutuklandı. Mide bulandıran olayla ilgili 1 şahıs ise polis tarafından her yerde aranıyor.
Pazarcık ilçesinde N.A., teyzesine, bazı kişilerin kendisine şantajla cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Teyze de polise haber verdi.
İSTİSMAR EDENLERİN İSİMLERİNİ VERDİ
Gelen polis ekipleri tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen küçük kız, pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde kendisine şantajla cinsel istismarda bulunulduğunu belirtip, istismar eden kişilerin isimlerin verdi. Polis, 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
VALİLİK: 1 KİŞİ ARANIYOR
Bu arada, Kahramanmaraş Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "İlimiz Çocuk İzleme Merkezi'nde N.A isimli şahısla, pedagoglar eşliğinde yapılan görüşmede; ailesinin yanında bulunduğu sırada farklı şahıslar tarafından kendisine şantaj yapıldığını ve cinsel istismara uğradığı iddiasında bulunmuştur. Söz konusu bu iddia üzerine yapılan araştırmalar neticesinde 4 şahıs tutuklanmış, 1 şahsı arama çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma titizlikle ve gizlilikle yürütülmektedir."
|İmsak
|04:28
|Güneş
|05:53
|Öğle
|12:38
|İkindi
|16:17
|Akşam
|19:12
|Yatsı
|20:32
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|32
|70
|2. Fenerbahçe
|33
|66
|3. Galatasaray
|32
|62
|4. Trabzonspor
|33
|58
|5. Alanyaspor
|33
|52
|6. Gaziantep FK
|32
|50
|7. Hatayspor
|32
|49
|8. Karagümrük
|33
|49
|9. Sivasspor
|32
|47
|10. Göztepe
|33
|46
|11. Antalyaspor
|33
|42
|12. Konyaspor
|32
|40
|13. Ankaragücü
|32
|36
|14. Rizespor
|32
|36
|15. Kasımpaşa
|33
|36
|16. Malatyaspor
|32
|34
|17. Başakşehir
|32
|33
|18. Kayserispor
|32
|33
|19. Gençlerbirliği
|32
|31
|20. Erzurumspor
|33
|28
|21. Denizlispor
|32
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|29
|60
|2. Samsunspor
|29
|57
|3. Adana Demirspor
|29
|55
|4. Altay
|29
|53
|5. Altınordu
|29
|52
|6. İstanbulspor
|29
|51
|7. Ankara Keçiörengücü
|29
|49
|8. Ümraniye
|29
|41
|9. Tuzlaspor
|29
|41
|10. Bursaspor
|29
|40
|11. Bandırmaspor
|29
|39
|12. Boluspor
|29
|35
|13. Balıkesirspor
|29
|32
|14. Adanaspor
|29
|31
|15. Menemenspor
|29
|30
|16. Akhisar Bld.Spor
|29
|25
|17. Ankaraspor
|29
|22
|18. Eskişehirspor
|29
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|56
|4. West Ham
|31
|55
|5. Chelsea
|31
|54
|6. Liverpool
|31
|52
|7. Tottenham
|31
|49
|8. Everton
|29
|47
|9. Arsenal
|31
|45
|10. Leeds United
|31
|45
|11. Aston Villa
|30
|44
|12. Wolverhampton
|31
|38
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|31
|36
|15. Burnley
|31
|33
|16. Brighton
|30
|32
|17. Newcastle
|31
|32
|18. Fulham
|32
|26
|19. West Bromwich
|31
|24
|20. Sheffield United
|31
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|30
|67
|2. Real Madrid
|30
|66
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|30
|61
|5. Real Sociedad
|30
|47
|6. Real Betis
|30
|47
|7. Villarreal
|30
|46
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|30
|38
|10. Celta de Vigo
|30
|37
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Cádiz
|30
|35
|13. Valencia
|30
|34
|14. Osasuna
|30
|34
|15. Getafe
|30
|30
|16. Huesca
|30
|27
|17. Real Valladolid
|30
|27
|18. Elche
|30
|26
|19. Deportivo Alaves
|30
|24
|20. Eibar
|30
|23