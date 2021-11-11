Pazarcık’ta işyerinden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Alınan bilgilere göre, İlçeye bağlı Salmanlı Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinden hırsızlık ihbarı alan jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin kısa sürede kimliğini belirleyen jandarma ekipleri, M.U.K (22) ve M.A’yı (32) hırsızlıkta kullandıkları 46 ACM 648 plakalı araçla JASAT ekibiyle birlikte Çiçek Mahallesi’nde yakaladı. Araçta yapılan aramada ise, işyerinden çalınan malzemeler bulundu. Çalınan eşyalar sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere karakola götürüldü.