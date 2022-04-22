Pazarcık’ta kaçak sigara ele geçirildi 

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Çimko yol kontrol ve arama noktasında durdurulan yolcu otobüsü içerisinde bulunan bir şahsın bagajında yapılan aramada 2 bin 590 paket sahte bandrollü kaçak sigara buldu. Kaçak sigaralara el koyan ekipler, S.D. (41) hakkında yasal işlem başlattı.