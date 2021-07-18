Pazarcıkta kırsal mahallerde hizmet devam ediyor

Yapımına başlanan 11 KM'lik sathi kaplama asfalt çalışmasını Pazarcık İlçe Kaymakamı Adil Nas ve Ak Parti Pazarcık İlçe Başkanı Harun Eksigün ile birlikte yerine inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrâhim Yılmazcan çalışmayla ilgili bir açıklama yaptı.

Ak Parti Pazarcık İlçe Başkanı Harun Eskigün ise bir konuşma yaparak şunları söyledi.

Hürriyet Mahalle Muhtarı Mahmut Yıldırım ise Başkan Yılmazcan teşekkür ederek şunları söyledi.

Hürriyet Mahallesi sakinlerini ise Başkan Yılmazcana teşekkür etti