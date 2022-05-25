Pazarcık’ta kuyumcu atölyesinde yangın!

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan kapalı çarşıda yer alan kuyumcu atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, dumandan bazı vatandaşlar etkilendi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.