Pazarcık’ta Mahalle ve Oba Yollarının Standardı Artırılıyor
Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık’ta muhtelif mahallelerde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilçede toplamda 20 kilometre uzunluğundaki mahalle ve oba yolu yenilendi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Pazarcık’ta muhtelif bölgelerde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, Kizirli Mahallesi - Abdullah Obası, Büyüknacar Kocadere Mahallesi – Kozcağız Obası, Çöçelli Mahallesi – Boyun Obası, Karagöl ve Eğrice Mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan arterlerde gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarını tamamladı. Yine Cimikanlı, Memişkahya ve Yiğitler Mahallelerinin yolları yenilenerek mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. Gerçekleştirilen çalışmalarla Pazarcık’ta toplamda 20 kilometre uzunluğundaki arter yenilenerek mahallelerin ulaşım standardı artırıldı. Ayrıca ekipler tarafından Memiş Özdal Caddesi’nde gerçekleştirilen kilit parke çalışmalarında da sona gelindi. Çalışmalarla bölgeye yeni yürüyüş yolu kazandırılıyor.
Ulaşım Ağımızı Geliştiriyoruz
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir merkezimizin yanı sıra ilçelerimizde ve kırsal mahallelerimizde yol yenileme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından Pazarcık ilçesinde muhtelif mahallelerde yol yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla Pazarcık’ta toplamda 20 kilometre uzunluğundaki mahalle ve oba yolu yenilendi. Şehir genelinde ulaşım ağımızı geliştirmek ve mahallelerimizi daha ulaşılabilir hale getirmek için çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.
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