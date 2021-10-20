Pazarcık’ta Muhtarlar Günü kutlaması

İlçe Kaymakamlığı Yeni Hizmet Binası önünde gerçekleşen programda Kaymakam Kıyıcı ve Başkan Yılmazcan Muhtarların sorun ve taleplerini dinledik.

Mahalle Muhtarlarının gününü kutlayan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan konuyla ilgilenen bir açıklama yaparak şunları söyledi.

84 Mahalle muhtarımla beraber birlikte Belediyecilik birlikte yönetim anlayışı çerçevesinde Muhtarlarımızla beraber güzel bir pazarcık için el birliğiyle yunus emrenin temel prensibi doğrultusunda Sevelim Sevilelim prensibine sadık kalarak birbirimizi severek huzurlu bir ortam içerisinde ilçemizi yönetmeye devam ediyoruz.