Pazarcıkta öğrencilere yüzme kursu!
Pazarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Pazarcık Belediyesi işbirliğinde Pazarcık ilçesinde yüzme kursu etkinliği düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 27.08.2021, 16:23 27.08.2021, 18:37
Pazarcık ceviz altı yüzme havuzunda gerçekleşen yaz spor kurslarına katılım gösteren öğrencilere belgelerini Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Dağlı tarafından takdim edildi.
Kurslara katılım gerçekleştiren öğrencileri tebrik eden Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan sporun çok önemli olduğuna dikkat çekerek belediye olarak ellerinden gelen her türlü desteği verdiklerini söyledi.
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