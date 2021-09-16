Pazarcık’ta sıcak asfalt çalışması devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir ve Pazarcık Belediyesi Pazarcık İlçe genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. bu kapsamda pazarcık belediye başkanı ibrahim yılmazcan Guddolar Obasında yapımı devam eden 3 KM'lik sathi kaplama sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

KAHRAMANMARAŞ 16.09.2021, 12:52 16.09.2021, 13:00
Pazarcık’ta sıcak asfalt çalışması devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi işbirliğiyle ilçe genelinde yapılan asfalt çalışmaları durdurak bilmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve Belediye Meclis Üyeleri Sadakalar Mahallesi’nde 3 KM'lik sathi kaplama sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

İnceleme sonunda bir açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan hizmetlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi #Pazarcık Belediyesi #Aksu Haber #aksu tv haber
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Eylül 2021
İmsak 04:45
Güneş 06:07
Öğle 12:33
İkindi 16:03
Akşam 18:48
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0