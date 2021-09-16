Pazarcık’ta sıcak asfalt çalışması devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi işbirliğiyle ilçe genelinde yapılan asfalt çalışmaları durdurak bilmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve Belediye Meclis Üyeleri Sadakalar Mahallesi’nde 3 KM'lik sathi kaplama sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

İnceleme sonunda bir açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan hizmetlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.