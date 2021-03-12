Pazarcık’ta sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynayan 25 kişiye 86 bin 725 lira para cezası
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynayan 25 kişiye 86 bin 725 lira para cezası uygulandı.
KAHRAMANMARAŞ 12.03.2021, 23:20 13.03.2021, 10:38
Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesine bağlı kırsal Narlı Mahallesinde devriye görevi icra eden jandarma ekipleri, Y.K.’ye ait sabahçı kahvesinde kumar oynandığını tespit etti.
Kahvehanede oyun oynayan 25 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurallarını ihlalden, 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanununun 282. Maddesine muhalefetten 86 bin 725 lira para cezası uygulandı.
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