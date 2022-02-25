Pazarcık’ta tarihi eser operasyonu!
Kahramanmaş’ın Pazarcık ilçesinde Roma dönemine ait tarihi eserleri, satmak için müşteri arayan 2 kişi yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 25.02.2022, 16:20
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Ördekdede ve Evri Mahallesinde ikamet eden Y.M. (37) ile F. A’nın (43) satmak için ellerinde tarihi eser bulundurdukları tespit eden jandarma ekipleri, harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararıyla ikametlerde arama yapan jandarma ekipleri, 3 bin 565 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, 305 adet tarihi eser niteliğinde obje, 9 adet tarihi eser niteliğinde yüzük ele geçirildi. Tarihi eserlere el koyan ekipler, 2 kişi hakkında yasal işlem başlattı.
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