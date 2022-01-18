Pazarcık’ta "Tarımsal alanda sulama" çalışması başladı!

Pazarcık şekerci obasına bağlı 4 bin dönüm tarımsal alanda buğday, arpa, mısır, kırmızı biber, pamuk vb. ürünlerin sulama ihtiyacını karşılayacak olan "Tarımsal Alanda Sulama" çalışmasını yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan: 'Bu hizmetin tamamlanması Şekerci Obamızdaki vatandaşlarımızın tarımsal alanlarda su ihtiyaçlarını karşılayarak üretimine can katacak inşallah. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun.' dedi.