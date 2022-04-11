Pazarcık’ta temel gıda malzemelerinin içinde yer aldığı ramazan kumanyası dağıtıldı!

Bu anlamda Kahramanmaraş ve ilçelerinde çalışma yürüten anda derneği Kahramanmaraş şubesi Pazarcık’ta temel gıda malzemelerinin içinde yer aldığı ramazan kumanyası dağıttı.

Yardımsever vatandaşların destekleriyle bölgede ramazan yardımlarını dağıttıklarını belirten anda derneği Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ali Ballı, bağışçılarımızdan destek bekliyoruz.” dedi.

Yapılan yardımlarla mutluluk yaşayan bölge halkı da, kendilerini unutmayan hayırseverlere teşekkür etti.