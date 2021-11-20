Pazarcık’ta üstyapı çalışmaları devam ediyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Pazarcık ilçesinde başlatılan üstyapı çalışmaları son sürat devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.11.2021, 14:55 20.11.2021, 15:10
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilçenin en yoğun nüfusa sahip 5 mahallesinde aksamalara neden olan eski parke yolların yerini yüksek standartlı sıcak asfalt arterler alıyor.
15 Temmuz Mahallesi’nde başlatılan ve Ahmet Bozdağ, Memiş Özdal, Şehit Nurettin Ademoğlu ve Menderes mahallelerini de kapsayan çalışmalarda zamanla yarışılıyor.
Toplamda 3 Milyon TL’nin üzerinde yatırımın gerçekleştirildiği ilçedeki trafiğin aksamaması için gece saatlerine değin süren çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.
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