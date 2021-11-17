Pazarcık’ta üstyapı çalışmaları hızla sürüyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından Pazarcık’ın 5 mahallesinde başlatılan 11 kilometrelik sıcak asfalt çalışmaları hızla devam ediyor. İlçe merkezinde yer alan 15 Temmuz, Ahmet Bozdağ, Memiş Özdal, Şehit Nurettin Ademoğlu ve Menderes mahallelerinde 3 Milyon TL’lik yatırımla ulaşım standardı yükseliyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Pazarcık ilçesinde başlatılan üstyapı çalışmaları son sürat devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilçenin en yoğun nüfusa sahip 5 mahallesinde aksamalara neden olan eski parke yolların yerini yüksek standartlı sıcak asfalt arterler alıyor. 15 Temmuz Mahallesi’nde başlatılan ve Ahmet Bozdağ, Memiş Özdal, Şehit Nurettin Ademoğlu ve Menderes mahallelerini de kapsayan çalışmalarda zamanla yarışılıyor. Toplamda 3 Milyon TL’nin üzerinde yatırımın gerçekleştirildiği ilçedeki trafiğin aksamaması için gece saatlerine değin süren çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.
Pazarcık’a Hayırlı Olsun
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Pazarcık’ta 5 mahalleyi kapsayan çalışmalarımızda sıcak asfalt uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Zemin iyileştirmesini tamamladığımız arterlerimizde ekiplerimiz yoğun bir mesai sarf ediyor. İlçemizin merkezinde ulaşım standardını yükseltecek 3 Milyon TL’lik çalışmamızı hava şartlarına bağlı olarak en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadeleri kaydedildi.
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