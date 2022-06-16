Pazarcık’ta uyuşturucudan 2 kişi yakalandı 

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Narlı Mahallesinde yer alan kontrol noktasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucuya el koyan ekipler araçta bulunan M. A. (29) ve Y. Ö’yü. (52) gözaltına alarak, haklarında yasal işlem başlattı.